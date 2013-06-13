Metinvest B.V. в I квартале сократил консолидированную выручку на 3%

Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест», в I квартале т.г. по сравнению с январем-мартом 2012 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократила консолидированную выручку на 3% - до 3,134 млрд долл., сообщили в компании.

"Консолидированная выручка сократилась в основном в результате снижения продаж угольной продукции в горнодобывающем дивизионе на 98 млн долл. На металлургический дивизион пришлось 73% внешних продаж (1 кв. 2012 года: 70%), на горнодобывающий дивизион – 27% (1 кв. 2012 года: 30%)", - сказано в сообщении.

При этом показатель EBITDA, равный объему прибыли до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений, в 1-м квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 14% - до 460 млн долл. с маржей в 15%.

Суммарный размер кредитов и займов составил 3,738 млрд долл. (1-й кв. 2012 года - 3,556 млрд долл.), из которых 2,457 млрд долл долгосрочных займов (2,563 млрд долл.) и 1,281 млрд долл. краткосрочного долга (993 млн долл.).

Задолженность по результатам 1-го квартала по Seller’s notes составила 246 млн долл. (в 1-м кв. 2012 года - 319 млн долл.).

Денежные средства и их эквиваленты составили 370 млн долл (1 кв. 2012 года: 401 млн долл.) , а капитальные затраты по сравнению с 1-м кварталом 2012 года снизились на 43% - до 96 млн долл.

Производство стали в 1-м квартале т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6% - до 3,101 млн тонн, добыча коксующегося угля на 2% - до 2,896 млн тонн, а производство железорудного концентрата увеличилось на 1% - до 9,325 млн тонн.

«В 1 кв. 2013 года выручка от реализации полуфабрикатов снизилась на 8% до 324 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, в основном в результате снижения объемов реализации чугуна на 45 тыс. тонн и падения цен на слябы и квадратную заготовку», - отметили в пресс-службе.

Пресс-служба подчеркнула, что в 1-м квартале 2013 года капитальные затраты компании составили 96 млн.

«Инвестиции в рамках металлургического и горнодобывающего дивизионов были направлены на строительство установок вдувания пылеугольного топлива для доменных печей на Енакиевском металлургическом заводе и ММК им. Ильича, строительство инфраструктуры новой воздухоразделительной установки Air Liquide на Енакиевском металлургическом заводе, восстановление обжиговой машины LURGI 278-B и строительство циклично-поточной технологии на Северном ГОКе, а также строительство четвертой секции угледобывающего комплекса Affinity на United Coal Company», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, компания «Метинвест», входящая в группу «СКМ», в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.