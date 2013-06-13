Производство автомобилей в Украине сократилось в 2,5 раза

Производство автомобилей в Украине в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось в 2,5 раза - до 13,680 тыс. единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "УкрАвтоПром".

Производство легковых автомобилей в январе-мае 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59% - до 12,546 тыс. единиц, при этом производство коммерческих автомобилей сократилось на 67% - до 507 единиц, производство автобусов сократилось на 43% - до 627 единиц.

Согласно сообщению, крупнейшим производителем легковых автомобилей остается Запорожский автомобилестроительный завод. За пять месяцев на этом предприятии было произведено 6,625 тыс. легковых автомобилей, или 53% от всего объема выпуска этого вида транспорта в Украине.

В грузовом сегменте, за тот же период, лидерство принадлежит АвтоКрАЗу – 243 авто, или 48% от общеукраинского показателя.

Бориспольский автозавод сохранил лидерство в автобусном дивизионе отечественного автопрома. За период января-мая 2013 года на БАЗе было произведено 173 автобуса, или 28% от общего объема производства этого вида транспорта в стране.

При этом производство автомобилей в Украине в мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 49% - до 3,558 тыс. единиц.

Производство легковых автомобилей сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52% - до 3,221 тыс. единиц, при этом производство коммерческих автомобилей и автобусов сократилось на 38% - до 157 единиц и 180 единиц соответственно.

Как сообщал УНИАН, Производство автомобилей в Украине в апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 55% - до 3,148 тыс. единиц.

Производство легковых автомобилей в апреле 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 55% - до 2,891 тыс. единиц, при этом производство коммерческих автомобилей сократилось на 64% - до 106 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» (КрАСЗ), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

Производство автомобилей в Украине по итогам 2012 года сократилось на 27% - до 76 281 единицы. Значительнее всего сократилось производство легковых автомобилей, на 28,6% - до 69 687 единиц. Производство коммерческих автомобилей сократилось на 2,9% - до 3 235 единиц, автобусов - на 10,1%, до 3 359 единиц.

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