«Антонов» рассчитывает найти новые рынки сбыта на авиасалоне в Бурже

Государственное предприятия «Антонов» рассчитывает найти новые рынки сбыта и расширить контрактную базу для самолетов семейства Ан-148 и Ан-158 в рамках участия делегации ГП в 50-м Международном авиакосмическом салоне Le-Bourget-2013. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор – генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива.

«Мы везем в Бурже два самолета: Ан-158 - он уже в Париже, и Ан-70, который вылетает завтра. У нас намечен ряд переговоров. По семейству Ан-148 и Ан-158 у нас есть контракты, и мы надеемся контрактную базу расширить. Запланированы переговоры с разными партнерами», - сказал Кива.

При этом он отметил, что по программе Ан-70 вряд ли стоит ожидать каких-либо решений. «Мы ничего не планируем, потому что эта программа идет по испытаниям вместе с российскими военными, и только вместе мы можем принимать какие-либо решения по этой машине», - сказал Кива.

Как сообщал УНИАН, согласно Программе активизации экономики на 2013-2014 годы Кабинет министров Украины намерен привлечь под государственные гарантии в 2013-2014 годах суммарно 4,5 млрд грн для увеличения объемов серийного производства самолетов Ан-148 и Ан-158 на государственном предприятии «Антонов».

Объем производства запланирован на уровне 144 самолетов Ан-148 и 72 самолетов Ан-158, из которых порядка 30 машин могут быть направлены для потребностей внутреннего рынка, а остальные – на экспорт.

По мнению Кивы, реализация задуманного могла бы оказать существенное содействие развитию отечественного авиастроения. По словам Кивы, до конца года ГП «Антонов» планирует выпустить до 10 самолетов семейства Ан-148 и Ан-158.