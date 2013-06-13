Будущее Ан-70 во многом зависит от российской стороны - гендиректор «Антонова»

Дальнейшее использование самолета Ан-70, прошедшего глубокую модернизацию и завершившего комплекс испытаний, во многом зависит от позиции российской стороны и руководства оборонного ведомства РФ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор – генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива.

«Мы завершили этап предварительных испытаний совместно с российскими специалистами. Порядка 50 специалистов приезжали к нам… Но все зависит от того, как там начальство будет смотреть», - сказал Кива, отвечая на вопрос УНИАН.

При этом он сообщил, что российские летчики, принимавшие участие в испытаниях, остались довольны самолетом. «Летчики летали, и как мне доложили, им очень все понравилось. Они высоко оценили характеристики самолета, двигателя, оборудования. Инженерам, техникам, пилотам – им очень нравится», - сказал Кива.

Как сообщал УНИАН, Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Ан-70 может перевозить всю номенклатуру аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, т.е. непосредственно к месту проведения операции. Согласно расчетам, Ан-70 сможет базироваться на горных аэродромах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря. В мае ГП «Антонов» завершило глубокую модернизацию систем самолета Ан-70: обеспечен переход на полностью цифровое управление бортовыми комплексами и системами, электронно-лучевые трубки в кабине пилотов заменены на жидкокристаллические индикаторы, бортовые электронно-вычислительные машины заменены на более производительные. В полном объеме завершены статические и усталостные испытания Ан-70. Самолет получил достаточный запас конкурентоспособности не только по характеристикам планера и силовой установки, но и бортовых систем.

В конце 2012 года генеральный директор – генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива заявлял, что создание серийного производства самолетов Ан-70 возможно в рамках договора о кооперации с Российской Федерацией. Чтобы развернуть в Украине серийное производство по кооперации - с привлечением современных технологий - необходимо порядка 100-150 млн долларов.

В апреле 2013 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Российская сторона не исключает возможности вернуться к первоначальным договоренностям с Украиной о совместном производстве военно-транспортного самолета Ан-70.

24 мая 2013 года вице-премьер-министр Юрий Бойко по итогам встречи с заместителем Главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным заявил, что Украина и Российская Федерация намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70, участие в создании ракеты-носителя «Зенит» и в строительстве космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке РФ.