Украина на пути к евроинтеграции защищает интересы своих производителей - Янукович

Украина на пути к евроинтеграции стремится защищать интересы отечественных товаропроизводителей, отмечает Президент Украины Виктор Янукович.

«Мы ищем возможность увеличения нашего товарооборота, сбыта наших товаров. Мы ищем возможность поддержки нашего отечественного товаропроизводителя», - сказал Янукович журналистам в Братиславе, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Он подчеркнул, что во время встреч в рамках 18-го Саммита глав государств Центральной Европы был обсужден широкий спектр вопросов, решение которых является важным в условиях экономического кризиса.

Как сообщал ранее УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам первого квартала 2013 года сократилось на 3,5% - до 2,0 млрд долл., по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 года.

Общий внешнеторговый оборот за январь-март 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизился на 1% - до 33,9 млрд долл. В том числе экспорт вырос на 1%, или на 216 млн долл., - до 15,9 млрд долл., импорт снизился на 2%, или на 291 млн долл., - до 18,0 млрд долл. В первом квартале Украина проводила внешнеторговые операции с 206 странами мира.

Основным партнером Украины среди стран ЕС является Германия, объем операций с которой составил 2% общего объема экспорта и 8% общего объема импорта.

Основным партнером Украины среди стран СНГ является Россия, объем операций с которой составил 31% общего объема импорта и 23% общего объема экспорта.

По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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