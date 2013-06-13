Янукович поручил Кабмину заняться созданием технопарка для производства лекарств

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову обеспечить рассмотрение вопроса создания при участии Одесского национального медицинского университета на территории Теплодара (Одесская обл.) технопарка с целью внедрения инновационных технологий и улучшения обеспечения населения лекарственными средствами отечественного производства.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте главы государства.

Срок выполнения поручения - 2 сентября 2013 года.

Кроме того, распоряжением предусмотрено проработать вопрос относительно передачи по предложению Одесского городского совета целостных имущественных комплексов коммунальных учреждений «Городская клиническая больница № 4» и «Городская клиническая больница № 9 имени профессора А.И.Мінакова» в государственную собственность с целью закрепления их на праве оперативного управления за Одесским национальным медицинским университетом для формирования на их базе учебно-научно-лечебного комплекса «Университетская клиника» Одесского национального медицинского университета.

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