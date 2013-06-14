Евросоюз пожаловался на Китай в ВТО

Торговый конфликт между ЕС и Китаем грозит еще более обостриться. Евросоюз в четверг, 13 июня, объявил, что он подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением КНР штрафных пошлин на некоторые стальные трубы из Европы.

В Еврокомиссии, однако, отрицают, что этот шаг как-то связан с конфликтом вокруг введения в ЕС антидемпинговых пошлин на гелиотехнику из Китая, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство AFP.

Согласно сообщению Еврокомиссии, ЕС запросил в ВТО так называемые консультации с Китаем, чтобы обсудить решение Пекина о введении штрафных пошлин в размере от 9,7% до 11,1% на некоторые стальные трубы из Европы, что серьезно затрудняет доступ европейской продукции на китайский рынок. "Евросоюз полагает, что антидемпинговые пошлины несовместимы с правовой базой ВТО", - указывается в сообщении Еврокомиссии.

Консультации - первый шаг к урегулированию конфликта в рамках ВТО. Если они в течение 60 дней не приведут к успеху, то Евросоюз может потребовать созыва арбитражного суда. Китай является бесспорным мировым лидером по производству стали.

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