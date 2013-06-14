Немецкая Claas хочет производить комбайны на базе Херсонского машзавода

Четвертая по мощностям компания в мире по производству сельскохозяйственной техники немецкая Claas изучает возможности инвестирования в Украину средств для создания новых производственных мощностей по производству зерноуборочных комбайнов на базе «Херсонского машиностроительного завода» (ХМЗ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, об этом сообщил региональный менеджер по экспорту группы компании Claas Томас Клаусницер во время круглого стола «Национальные проекты Украины - приоритетные направления сотрудничества и практический инструмент привлечения инвестиций».

«Мы провели экономический анализ целесообразности запуска производства техники в Украине. Уже в этом году мы планируем запустить пилотный проект, который далее будем развивать в масштабные мощности», - подчеркнул Клаусницер.

Он отметил, что Украина для Claas очень интересная площадка для расширения присутствия компании в мире и СНГ, в частности, поскольку имеет хорошие традиции развития сельского хозяйства.

«Еще одно важное преимущество - Госинвестпроект предлагает сотрудничество по уже готовым бизнес-планам, которые имеют поддержку со стороны правительства и готовую законодательную платформу», отметил Клауснцер.

Как сообщал УНИАН,Министерство аграрной политики и продовольствия в апреле текущего года сообщило о намерениях совместно с немецкой компанией CLAAS запустить производство высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов Tucano-440 на базе «Херсонского машиностроительного завода» (ХМЗ). Планируется, что большая часть произведенных комбайнов Tucano-440 будет реализовываться в Украине. Минагропрод намерен разработать оптимальные условия лизинга, которые позволят украинским сельхозпроизводителям приобрести эту технику.

В феврале 2013 года Украина и Германия подписали меморандум о сотрудничестве между сельхозмашиностроительными ассоциациями, который должен ускорить привлечение немецких инвестиций и технологий в отрасль.

Справка УНИАН. Компания «Claas» - немецкая машиностроительная компания, лидер среди производителей сельскохозяйственной техники. Компания имеет 14 заводов в Европе, Азии и Америке, на которых работает более 8 тыс. человек. В перечень продукции «Claas» входят зерно-и кормоуборочные комбайны, тракторы, пресс-подборщик, кормовые машины, телескопические погрузчики.