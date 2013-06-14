Компания «Юнигран» установила новое оборудование для промыва гранита

Известная на строительном рынке стран СНГ компания «Юнигран» продолжает модернизацию производства: на двух добывающих предприятиях компании - Малинском камнедробильном заводе и Пинязевичском карьере – устанавливают промывочное оборудование североирландской компании «CDE Global».

Как сообщили агентству в компании, в июле 2011 года такой комплекс мощностью 200 тонн мытого гранитного песка в час уже был установлен на Малинском камнедробильном заводе. Но поскольку предприятия «Юнигран» быстро наращивают объемы производства, увеличивается и количество складируемого отсева. Поэтому вопрос по его обогащению был решен с помощью установки более мощного промывочного оборудования «CDE Global», выпускающего в час 250 тонн продукции, на Малинском камнедробильном заводе и аналогичного, но менее мощного, на Пинязевичском карьере.

Отмечается, что такие комплексы эффективно перерабатывают отсев гранитного щебня фракций 0-5 (с содержанием глины и пыли 8%) и значительно расширяют ассортимент, дают после промывки несколько видов качественной гранитной продукции, в частности - мытый щебень фракций 0,063-2 мм, 2-5 мм и мытый песок 0-0,063 мм, 0-1мм.

Установленные промывочные заводы CDE позволят из неликвидных фракций получать высококачественное сырье, которым будут обеспечены производители бетона. Также большой популярностью пользуются мытые фракции 0-1 мм, 0-0,63 мм, использующиеся при формировании штукатурных и строительных растворов. А фракции 0,063-2, 2-5 - лучший материал для изготовления изделий с декоративными свойствами: тротуарной плитки, парковых бордюр и т. д., в дорожном строительстве они могут быть использованы как для формирования основы, так и для покрытия.

Поставщик оборудования - компания «Актис Групп», официальный диллер CDE в Украине.

В компании отметили, что сейчас рассматривается возможность установки промывочного комплекса «CDE Global» еще на одном добывающем предприятии группы компаний «Юнигран» - Коростенском карьере.

Справка. Компания «Юнигран» основана 30 декабря 1996 года. На украинском строительном рынке компания «Юнигран» является лидером по производству и поставкам гранитного щебня. Она производит самый разнообразный ассортимент продукции для дорожников, строителей, кровельщиков и ландшафтных дизайнеров. Кроме добычи и переработки гранитного щебня на трёх карьерах, компания также оказывает буровзрывные услуги и производит изделия из бетона по технологии вибропрессования!

В 1998 году фирма вышла на международный рынок, заключив контракты с Россией, Польшей и Литвой.

Президент группы компаний «Юнигран» - Игорь Наумец.

*** Компания «Actis Group» (г. Днепропетровск) специализируется на поставках и обслуживании дробильно-сортировочного оборудования, такого как щековые дробилки, питатели, грохота используемые в стационарных производственных комплексах, а также роторные, конусные дробилки, первичные и вторичные грохота, которые являются основой для мобильных дробильно-сортировочных комплексов.

Для переработки отсевов, образующихся на гранитных карьерах, «Actis Group» предлагает высокочастотные грохота, классификаторы, циклоны и т.п.

Генеральный директор компании «Актис Груп» - Александр Момот.