Гендиректор НПО им. Фрунзе: 2012 год стал лучшим для завода за последние пять лет

Сумское Научно-производственное объединение им. Фрунзе по итогам 2012 года показало лучшие за 5 лет производственные и финансовые результаты, заявил в эфире телекомпании РТС гендиректор НПО им. Фрунзе Алексей Цымбал.

По его словам, прибыль завода в прошлом году составила почти 300 млн. гривен. Цымбал отмечает, что эта прибыль могла бы быть потрачена на инвестиции в завод, финансирование социальных программ, на премии трудовому коллективу. «Но сейчас прибыль остается нераспределенной, поскольку, ни почетный президент НПО им. Фрунзе, Лукьяненко, ни его представители не являются на собрание акционеров – единственный орган, уполномоченный распоряжаться прибылью предприятия», - сказал он.

«Наши ключевые показатели – это объемы производства и отгрузки. Так вот, в прошлом году мы произвели продукции более чем на 3,1 млрд. грн. Это почти на 19% больше, чем в 2011г., в котором также был зафиксирован рост на 12,8% (2,63 млрд. грн.) по сравнению в 2010 г. Эти цифры четко свидетельствует о том, что мы наращиваем объемы выпуска товарной продукции», - сообщил гендиректор.

По словам Цымбала, НПО демонстрирует рост по реализации и оборудования, и услуг. В 2011 году этот показатель составил почти 2,74 млрд. грн., а в 2012 достиг уже 3,2 млрд. грн. В целом, 2012 год был лучшим за последнее трехлетие и по объемам производства и реализации, и по отчислениям налогов, и по росту зарплаты.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций Сумское Научно-производственное объединение им. Фрунзе в 2012 году увеличило чистую прибыль в 688 раз — до 246,319 млн грн с 358 тыс грн с 2011 году.

Кроме того, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 15,6% - до 3,850 млрд грн с 3,331 млрд грн.