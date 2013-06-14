Французский Alstom и Львовский автозавод начинают совместное производство трамваев

Один из крупнейших в мире производителей машин, механизмов и транспортных средств городского и междугороднего сообщения французская компания Alstom выразила намерение начать производство городских трамваев на Львовском автозаводе (ЛАЗ), крупнейшем в Украине производителе городских и междугородних автобусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Киеве первый вице-президент Alstom Бернар Гоннэ.

«Главная цель – наладить производство трамваев с целью повышения технических возможностей ЛАЗа, а также освоения украинского рынка городского транспорта», - сказал Гоннэ.

По его словам, ориентировочный объем производства – 100 трамваев в ближайшие 3-5 лет, которые будут произведены непосредственно для украинского рынка.

В свою очередь, владелец ЛАЗа, генеральный директор компании «Сититрансхолдинг» Игорь Чуркин, отметил, что эта реализация намерений французских партнеров – это большой шанс для Львовского завода. «Это наш шанс, мы получаем возможность участвовать в глобальной конкуренции в этом сегменте. Мы получаем рабочие места, развитие других предприятий, которые Alstom может привлекать для производства двигателей и систем, чтобы 100% трамваев производились в Украине», - подчеркнул Чуркин.

Он также сообщил, что об объеме инвестиций в ЛАЗ пока говорить рано, поскольку объем производства является приблизительным. «Финансовый объем проекта сказать трудно, поскольку он напрямую зависит от того, как развернутся мировые рынки, как пойдут дела в городах. Мы осторожно прогнозируем объем производства на 3-4 крупных города 20-40 трамваев в год. Инвестиции зависят от объемов и локализации производства здесь», - отметил бизнесмен, добавив, что ЛАЗ намерен как можно скорее освоить производства широкой линейки городского транспорта. «Мы видим себя в производстве городского общественного транспорта. Это одни и те же покупатели, стандарты. Это дает возможность занять широкую линейку транспорта – автобусы, троллейбусы, трамваи, скоростные электрички», - подчеркнул Чуркин.

Справка УНИАН. Alstom намерена передать украинским партнерам технологию и конструкторскую документацию для производства 25- и 32-метровых трамваев. Стоимость изготовленной в Украине продукции, по предварительным оценкам, может составить до 10-20 млн грн - в зависимости от комплектации. По экспертным оценкам, потенциальный объем украинского рынка оценивается в 2 тыс. трамваев, которые требуют незамедлительной замены на новые единицы уже в ближайшее время.

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