Кабмин обязуется вовремя возвращать НДС предприятиям горно-металлургического комплекса

Правительство обязуется своевременно возвращать НДС предприятиям горно-металлургического комплекса и сдерживать рост тарифов на энергетику и транспортные перевозки - не более 5% на срок действия меморандума, а металлурги, в свою очередь, обязуются сохранять рабочие места, платить все социальные выплаты и наращивать добычу.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Юрия Бойко, который прокомментировал СМИ подписанный меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и предприятиями ГМК.

«Сегодня металлургия существует в рамках жесткой конкуренции в мире. Поэтому как локомотив нашей отечественной экономики она должна получить помощь от правительства», - сказал Бойко. - Правительство обязуется своевременно возвращать НДС на экспортно-ориентированную отрасль».

Согласно сообщению, Бойко подчеркнул, что правительство намерено сдерживать рост тарифов на энергетику и транспортные перевозки.

«Правительство намерено сдерживать рост тарифов на энергетику и транспортные перевозки - не более 5% на срок действия меморандума, а металлурги обязуются сохранять рабочие места, платить все социальные выплаты и наращивать добычу», - цитирует пресс-служба вице-премьер-министра Бойко.

В документе о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и предприятиями горно-металлургического комплекса предусматривается ряд взаимных обязательств, включая сохранение рабочих мест и возврат НДС.

Пресс-служба подчеркнула, что Бойко акцентировал, что меморандум направлен в первую очередь на поддержку работников отрасли, и процедуры согласования документа пройдены.

Как сообщал УНИАН, правительство подписало меморандум о взаимопонимании с предприятиями ГМК.

По данным меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог», у государства существует задолженность по возмещению НДС перед предприятием.

11 февраля 2013 года Кабинет министров Украины принял решение о создании рабочей группы по отработке вопросов предоставления государственной поддержки предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК).

Кабмин утвердил положение о рабочей группе, согласно которому основной ее задачей будет проведение анализа и изучение вопросов предоставления господдержки предприятиям ГМК, рассмотрение и изучение проблемных вопросов, связанных с их деятельностью, а также подготовка рекомендаций по определению путей, механизмов и способов их решения.

Справка УНИАН. В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн, чугуна – на 1,3%, до 28,514 млн тонн.

Общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.