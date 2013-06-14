Украина может ввести квоты вместо запрета на импорт кокса

Правительство Украины в ближайшее время намерено отменить решение о запрете импорта кокса и ввести квоты на импорт этой продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии УНИАН сообщил министр промышленной политики Украины Михаил Короленко.

«Этот вопрос рассматривается, и, я думаю, будет решен на заседании Кабинета министров в следующую среду», - сказал министр.

Он также сообщил, что импортную квоту для «АрселорМиталл» планируется установить в объеме 210 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля 2013 года украинское правительство обнародовало принятое в марте постановление, которым вводятся квоты на поставку коксующегося угля на текущий год в объеме 10,2 млн тон, а также запрет на импорт кокса, полукокса и угля роторного.

Ранее Польша просила Украину отказаться от запрета на импорт кокса в страну, заявляя, что такое решение может противоречить международным обязательствам украинских властей и навредит польско-украинскому экономическому сотрудничеству.

По информации пресс-службы министерства экономики Польши, соответствующее письмо направил замглавы польского правительства Януш Пехочиньский вице-премьер-министру Украины Юрию Бойко 11 апреля.

Минэкономики сообщило, что в прошлом году польские компании поставили в Украину кокса четырех видов, которые попадают под запрет, на сумму около 94 млн евро.