Азаров считает, что введение пошлин не вызовет негативных последствий в торговле

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что введение Украиной защитных мер во внешней торговле не приведет к негативным экономическим последствиям для страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в пятницу, 14 июня, на пресс-конференции.

Напомним, что Турция заявила о повышении пошлин на ряд товаров в ответ на введение спецпошлин на импорт автомобилей в Украину.

«Когда мы ввели пошлины на ввоз автомобилей, то Европейская комиссия также в лице еврокомиссара и соответствующих чиновников Еврокомиссии попросила дать разъяснения. Мы такие разъяснения дали. Вопрос исчерпан», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что Украина вправе защищать внутренний рынок и продолжит это делать в будущем.

«Мы вправе это делать, мы так и дальше будем делать. В условиях, когда у нас есть проблемы с внешним торговым балансом, мы вправе принимать такие меры - ни больше, ни меньше. Мы тщательно прощупываем все... Я не думаю, что для нашей экономики будут какие-либо серьезные последствия», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 14 июня правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий заявил, что Киев будет вести переговоры с Анкарой по вопросу возможности применения Турцией ответных торговых санкций в ответ на введение спецпошлин на импорт автомобилей.

Позже в этот же день в комментарии журналистам министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов сообщил, что вопрос о возможности введения Турцией ответных мер на действие в Украине спецпошлин на импорт автомобилей будет обсуждаться как на двустороннем уровне, так и в рамках Всемирной торговой организации.

«Турция зарезервировала за собой право ввести специальную пошлину на импорт из Украины грецкого ореха. В июле будет заседание совета по торговле ВТО, на котором будет обсуждаться этот вопрос. На этом мероприятии будет наш представитель, и мы будем отстаивать свои национальные интересы. Кроме того, 25 числа (июня - УНИАН) планируется заседание турецко-украинской комиссии, где также будет поднят широкий спектр вопросов нашего сотрудничества, в том числе и касаемо импорта из Украины грецкого ореха», - заявил Прасолов.

По словам заместителя директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам торговли Петера Балаша, Европейский Союз не рассматривает возможность введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей.

Напомним, что 14 марта 2013 года Украина на 3 года ввела специальные пошлины на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.