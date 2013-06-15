В Украине за год отремонтировано 15 кораблей

Украинским Военно-морским силам за последний год впервые удалось отремонтировать сразу 15 кораблей и судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам командующий ВМС Вооруженных сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин перед началом работы круглого стола на тему «Стратегия совершенствования системы судоремонта с привлечением предприятий оборонно-промышленного комплекса», который состоялся на борту корабля управления «Славутич» с участием военных моряков и представителей судоремонтной и судостроительной отраслей Украины.

«В прошлом году мы поставили в заводской ремонт 15 кораблей и судов. Сразу 4 боевых корабля впервые за много лет были отремонтированы холдинговым предприятием «Черноморский судостроительный завод», который поддерживал нашу стратегию. В этом году мы завершили ремонты, начатые в прошлом году, и основные усилия сосредоточили на поддержке (технической готовности) кораблей, которые будут привлекаться к участию в международных операциях (международные морские операции по противодействию пиратству на море «Океанский щит» и «Аталанта» и антитеррористическая операция в Средиземном море «Активные усилия» - УНИАН), - сказал командующий.

Ильин напомнил, что в конце 2011 года украинские ВМС впервые провели круглый стол с привлечением представителей промышленности Украины, и тогда «было задано новое направление работы – от поддерживающих ремонтов, ремонтов отдельных образцов корабельного вооружения, узлов и механизмов, направленных на продолжение моторесурса, к комплексным ремонтам».

Как сказал вице-адмирал, тогда было предложено промышленности принять участие в этом процессе, «и сегодня мы можем констатировать: нам было очень приятно, что Черноморский судостроительный завод откликнулся на наше предложение и взялся выполнять достаточно сложные заказы, восстанавливать техническую готовность кораблей, которые не ремонтировались более 20 лет».

По словам Ильина, командование флота на то время имело определенные сомнения, не утратило ли предприятие способность осуществлять военный судоремонт. Однако, сказал он, сотрудничество с Черноморским судостроительным заводом полностью удовлетворило командование флота и по качеству, и по срокам проведения работ, и по наличию потенциала и специалистов.

«Считаю, ремонтируя корабли и суда, мы вместе с вами активно способствовали возобновлению военного сегмента судоремонта нашего государства, который к этому времени был несколько нивелирован», - заметил командующий, обращаясь к генеральному директору Черноморского судостроительного завода Валерию Калашникову и президенту «Смарт-Холдинга» Вадиму Новинскому, которые также приняли участие в работе круглого стола.

В свою очередь, Новинский заявил, что реализация программы «Корвет» на Черноморском судостроительном заводе идет по графику, «и через несколько лет мы увидим новый, суперсовременный корвет. Этот корабль поступит на вооружение Военно-морских сил Украины».