Путина наделят полномочиями устанавливать режим безлицензионного экспорта в ряд стран

Правительство России на заседании в понедельник, 17 июня, рассмотрит законопроект, наделяющий президента полномочием принимать решение об установлении режима безлицензионного экспорта отдельных видов контролируемых товаров в некоторые иностранные государства, а также о прекращении либо о приостановлении действия этого режима. Соответствующие поправки будут внесены в закон "Об экспортном контроле", сообщила пресс-служба кабинета министров, передает ПРАЙМ.

Возможность аналогичных решений по экспорту контролируемых технологий не предусматривается.

Законопроектом определены требования к российским участникам внешнеэкономической деятельности, при выполнении которых они будут вправе осуществлять поставки контролируемых товаров в иностранные государства в рамках режима безлицензионного экспорта.

Принятие данного законопроекта, в частности, позволит осуществлять оперативные поставки продукции двойного назначения союзным и дружественным государствам и будет способствовать увеличению объемов экспорта высокотехнологичной отечественной продукции.