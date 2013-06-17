Портфель заказов Сумского НПО им. Фрунзе на текущий год превышает 400 млн долл.

В 2013 году ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» имеет гарантированный портфель заказов на сумму свыше $400 млн, в частности продукция торговой марки FRUNZE до конца года будет отправлена заказчикам в Россию, страны Средней Азии и СНГ, а также дальнего зарубежья.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» Алексей Цымбал.

«В текущем году мы рассчитываем реализовать продукции и услуг на сумму порядка $400 млн. Это весьма хороший показатель. Но хочу отметить, что 2013 год я считаю своего рода промежуточным этапом перед насыщенной работой в последующих периодах», - отметил гендиректор.

По его словам, сейчас предприятие активно участвует в тендерах в разных странах мира с тем, чтобы набрать заказы на 2014-2018 годы.

«На 2014-2015 годы мы прорабатываем проекты на сумму свыше $1 млрд. Дальнейшие перспективы также весьма обнадеживающие – в 2016-2018 годах планируем получить заказы еще на $1,5 млрд», – уточнил Алексей Цымбал.

Гендиректор также сообщил, что больше 90% своей продукции Сумское НПО им. Фрунзе отправляет на экспорт.

Львиная доля заказов нынешнего года получена от российских компаний, в числе которых: «Газпром», «НОВАТЭК», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и другие ведущие нефтегазовые корпорации. Также предприятие активно работает на рынках дальнего зарубежья, имеет заказы из Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, и Украины.

По словам Цымбала, наибольшим спросом на мировом рынке пользуется нефтегазовое и нефтехимическое оборудование торговой марки FRUNZE, в портфеле заказов НПО им. Фрунзе на 2013 год его доля достигает 90%. Кроме того, реализуются контракты по выпуску продукции для АЭС, насосов различного назначения, серийного оборудования.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

По итогам 2012 года Сумское Научно-производственное объединение им. Фрунзе в увеличило чистую прибыль в 688 раз — до 246,319 млн грн с 358 тыс грн с 2011 году.