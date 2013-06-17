Fitch подтвердил рейтинги Interpipe Limited

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента базирующейся в Украине компании Interpipe Limited, входящей в трубно-колесную группу компаний «Интерпайп», на уровне «B-», сообщается в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Аналогичный рейтинг присвоен еврооблигациям компании с погашением в 2017 г. и рейтингом возвратности активов «RR4». Прогноз по долгосрочному рейтингу - «стабильный».

«Подтверждение рейтингов отражает приемлемые результаты компании за 2012 г., которые в целом соответствовали ожиданиям агентства, хотя были ниже прогнозов по базовому сценарию самой компании. Это было вызвано задержкой с вводом в эксплуатацию новой электродуговой печи мощностью 1,3 млн т, более низкой, чем ожидалось, квотой на продажи труб на российском рынке, а также более высокими потребностями в оборотном капитале», - говорится в пресс-релизе агентства.

Вместе с тем, по мнению аналитиков Fitch, рискованными остаются крупные запланированные выплаты долга компании в 2014 г. «Несмотря на «стабильный» прогноз по рейтингу, агентство намерено вновь рассмотреть компанию в конце третьего квартала 2013 г., когда Fitch обсудит с менеджментом Interpipe Limited планы по выплатам в 2014 г.», - отмечают в Fitch.

Справка УНИАН. Компания Interpipe Limited входит в группу «Интерпайп», подконтрольную EastOne Group, владельцем которой является Виктор Пинчук.

"Интерпайп" – международная вертикально-интегрированная трубно-колесная компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

В 2012 году на предприятиях компании произведено более 1,2 млн тонн трубной и колесной продукции.