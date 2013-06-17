«Метинвест» вложит 285 млн грн в экологическую модернизацию «Азовстали» и ММК им. Ильича

Компания "Метинвест", контролирующая деятельность металлургических предприятий «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК им. Ильича), намерена инвестировать в 2013 году в их экологическую модернизацию 285 млн грн.

Об этом сообщила корпоративная газета компании «Ильичевец».

«В течение 2013 года два мариупольских металлургических комбината намерены вложить в экологическую модернизацию порядка 285 млн грн, что позволит существенно снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Так, комбинат «Азовсталь» направит на эти цели 165 млн грн, комбинат имени Ильича - порядка 120 млн грн», - сообщается в газете.

По словам гендиректора ММК им. Ильича Юрия Зинченко, основной задачей станет модернизация производства в строгом соответствии с нормами природоохранного законодательства Украины.

«Мы сделаем все возможное для снижения техногенной нагрузки на город - это наша принципиальная позиция», - цитирует издание Зинченко.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» намерен инвестировать в модернизацию ММК им. Ильича 560 млн грн.

При этом гендиректор подчеркнул, что ключевым проектом станет реконструкция аглофабрики общей стоимостью 2,548 млрд грн, из которых более 123 млн грн предприятие намерено освоить в текущем году.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

В 2012 году ММК им. Ильича сократил производство проката на 17% - до 4,3 млн тонн.

ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год. Предприятие входит в состав группы «Метинвест».

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.