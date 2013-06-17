Кременчугский сталелитейный завод приостановит работу из-за ремонта

Кременчугский сталелитейный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) с 22 июня приостановит свою работу для проведения ремонта, сообщил УНИАН представитель предприятия.

По его словам, ожидается, что часть цехов заработают с 8 июля, а полностью завод возобновит работу с 19 июля.

«Мы ежегодно приостанавливаем работу. Проводим текущие ремонты оборудования»,- сказал представитель предприятия.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля завод возобновил работу после остановки производства в феврале этого года.

Причина простоя - российское федеральное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" приостановил действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

«Кременчугский сталелитейный завод» в 2012 году получил чистую прибыль в размере 18,791 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистый убыток составил 21,465 млн грн.