Азаров заявил, что авиационная отрасль Украины вышла из кризиса

Благодаря принятым мерам авиационная отрасль вышла из кризиса и должна сохранить и приумножить достигнутые результаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе посещения 50-го авиакосмического салона в Ле Бурже.

"В мире знают фирму "Антонов", знают Украину, перспективы сотрудничества неплохие. Благодаря принятым мерам авиационная отрасль страны выходит из того достаточно непростого положения, в котором она находилась", - сказал Азаров.

Он отметил, что удовлетворен тем уровнем, на котором представлена Украина на авиасалоне, в частности демонстрационными полетами АН-70 и АН-158.

"Очень характерно, что Украина после французов открывала салон двумя полетами своих самолетов. Я думаю, что гордость за нашу страну должна быть, а кроме этого чувства нужно приложить усилия, чтоб не только сохранить этот прекрасный уровень, но и превзойти во многом", - отметил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что "все наши планы настроены на то, чтобы Украина сохранила свои позиции в этом классе самолетов. Не только сохранила, но и нарастила, в плане производства двигателей, вертолетов, космической техники".

Как сообщал УНИАН, президент-генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива 17 июня на открытии 50-го авиакосмического салона в Ле Бурже (Франция) сообщил, что украинское государственное предприятие "Антонов" и турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) ведут переговоры о разработке самолета на базе Ан-158.

Кроме того "Антонов" на "Ле Бурже-2013" презентовал современные динамические программы региональных пассажирских самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178, а также модернизированный средний транспортный самолет Ан-70 совместного украино-российского производства. Самолет Ан-158 осуществил демонстрационный полет в день открытия салона.

Согласно Программе активизации экономики на 2013-2014 годы Кабинет министров Украины намерен привлечь под государственные гарантии в 2013-2014 годах суммарно 4,5 млрд грн для увеличения объемов серийного производства самолетов Ан-148 и Ан-158 на государственном предприятии «Антонов».

Объем производства запланирован на уровне 144 самолетов Ан-148 и 72 самолетов Ан-158, из которых порядка 30 машин могут быть направлены для потребностей внутреннего рынка, а остальные – на экспорт.

До конца года ГП «Антонов» планирует выпустить до 10 самолетов семейства Ан-148 и Ан-158.