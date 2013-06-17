Сокращение промпроизводства в мае стало большой неожиданностью – эксперт

Сокращение промышленного производства в Украине в мае текущего года на 9,3% по сравнению с маем 2012 года стало большой неожиданностью и говорит о том, что ситуация в реальном секторе только ухудшается.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

«Сокращение промышленного производства на 9,3% в мае стало большой неожиданностью. Уменьшение количества рабочих дней не могло стать причиной такого резкого падения. По сути, все ключевые сектора экономика резко сократились: металлургия -11,2%, машиностроение -18,1%, химическая промышленность -16,2%, энергетика -3,8%. Такие результаты мая заставляют нас говорить о том, что ситуация в реальном секторе только ухудшается», - отметил Паращий.

При этом он усомнился, что по итогам года возможен какой-либо производственный рост. «Даже если с июня промышленность начнет расти, что маловероятно, по результатам года мы можем ожидать спад промышленности минимум на 1,5%», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, данным Государственной службы статистики, промышленное производство в Украине в мае сократилось по отношению к апрелю 2013 года на 5,6%, а по отношению к маю 2012 года - на 9,3%.

При этом темпы падения промпроизводства за пять первых месяцев 2013 года ускорились до 5,2% с 4,2% за четыре месяца 2013 года.

Спад промышленного производства в апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012 года составил 2,2%, по сравнению с мартом 2013 года спад составил 1,5%.