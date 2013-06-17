«Южмаш» в июне после доработки поставит на Байконур две ракеты-носителя «Зенит»

Государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод» (Днепропетровск) в июне после доработки поставит на космодром Байконур (Казахстан) две ракеты-носителя «Зенит» для осуществления запусков спутников в III и IV кварталах 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте маркетинговых коммуникаций «Южмаша».

«В настоящее время на «Южмаше» прошли доработку и повторную проверку две ракеты-носителя «Зенит», которые были ранее возвращены с космодрома Байконур. На данных ракетах-носителях в полной мере реализованы указанные ранее мероприятия», - говорится в сообщении предприятия.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля «Зенит-3SL» не смог вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 27 в рамках проекта «Морской старт» и упал в Тихий океан. Причиной аварии украинско-российского ракетоносителя «Зенит-3SL» стал отказ бортового источника мощности.

Бортовой источник мощности ракеты-носителя «Зенит-3SL» был разработан в Конструкторском бюро "Южное" и изготовлен на отечественном заводе "Южмаш".

В ходе расследования причин аварии ракеты-носителя было проведено более 20 экспериментов, также были возвращены две такие же готовые ракеты с полигона на Байконуре с целью их повторной проверки.

Проект «Морской старт» - пока единственный в мире проект, в рамках которого осуществляются запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.