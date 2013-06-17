Падение промпроизводства привело к замедлению кредитования в Украине – эксперт

Падением промышленного производства в мае, а также высокие ставки по кредитам и недостаточное количество платежеспособных клиентов привели к замедлению кредитования в Украине.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Первого украинского международного банка, такое мнение высказал заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ Алексей Волчков.

«Замедление роста промышленного производства и экономики в целом снизило потребности предприятий в кредитах - как на пополнение рабочего капитала, так и инвестиционных», - цитирует пресс-служба Алексея Волчкова.

По словам эксперта, эта тенденция будет преодолена после воплощения в жизнь программы правительства и президента по активизации экономики.

Также эксперт считает, что процентные ставки по кредитам все еще достаточно высокие. «Основная причина - дороговизна депозитов населения, которые являются основным источникам средств для кредитования. Банками шаг за шагом принимаются меры по снижению данных ставок, но учитывая тот факт, что средняя длительность депозитов 9-12 месяцев, процесс снижения ставок растянут во времени и даст эффект только к концу 2013 года», - прогнозирует банкир.

Еще одной причиной замедления темпов кредитования эксперт назвал недостаточное количество платежеспособных заемщиков, поскольку данная ситуация также зависит от развития экономики. «Мы ожидаем позитивных трендов до конца года», - сообщил эксперт.

Как сообщал УНИАН, общий объем остатков банковских депозитов в мае вырос на 0,6% (с начала года - на 6,5%) - до 604,9 млрд грн. В то же время, в мае общий объем остатков по кредитам остался почти на уровне прошлого месяца (с начала года рост составил 1,9%) - 825 млрд грн, в том числе остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за месяц снизились на 0,1% (с начала года рост составил 2,0%) - до 638,8 млрд грн, физическим лицам - выросли на 0,5% (с начала года - на 1,7%) - до 186,2 млрд грн.

По данным Государственной службы статистики Украины, промышленное производство в Украине в мае сократилось по отношению к апрелю 2013 года на 5,6%, а по отношению к маю 2012 года - на 9,3%. Темпы падения промпроизводства за пять первых месяцев 2013 года ускорились до 5,2% с 4,2% за четыре месяца 2013 года.

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