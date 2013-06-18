Россия вооружает Азербайджан. Контракт оценивают в 1 млрд долларов

На форуме интернет-ресурса milkavkaz.net 15 июня были размещены фотографии выгрузки в порту и транспортировки своим ходом танков и другой техники для сухопутных войск, которая, как утверждают посетители форума, может быть показана во время парада в честь Дня Вооруженных сил Азербайджана в Баку 26 июня. Два источника в российской оборонной промышленности подтвердили «Ведомостям», что фото подлинные и отражают процесс начавшихся весной поставок сухопутной военной техники по пакету контрактов с Азербайджаном, заключенных в 2011-2012 гг.

Общая стоимость законтрактованных систем вместе с боеприпасами может составлять, судя по номенклатуре, не менее 700 млн долл., а возможно, и около 1 млрд долл., оценивает источник в российском Минобороны. Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев отказался, получить комментарии представителя Министерства обороны Азербайджана не удалось, пишут "Ведомости".

Как пишет издание, это не первый крупный пакет оружейных контрактов России и Азербайджана. В 2010-2011 гг. были заключены и практически выполнены контракты на поставку азербайджанским вооруженным силам и другим силовым структурам военной техники. Одновременно Азербайджан закупил у Израиля радиолокатор ПРО, беспилотники и береговые противокорабельные ракеты на сумму более 1,6 млрд долл., закупает крупные партии оружия (системы ПВО и истребители) в Украине и Беларуси и проявляет интерес к закупкам крупных партий того же, что и в России, оружия в Турции (танки, артиллерия и ударные вертолеты).

Любые российские поставки оружия в Азербайджан даже на коммерческой основе вызывают в Армении болезненную реакцию не только в обществе, но и в элите, но эта реакция не учитывает того, что Армения закупает оружие у России по внутрироссийским ценам и поставки оружия туда балансируют российские продажи в Азербайджан, указывает ведущий научный сотрудник ИМЭМО Александр Крылов. Поставки в Азербайджан позволяют России удерживать страну под своим влиянием и сокращают закупки Баку на международном рынке, говорит Крылов.

В этой ситуации можно провести аналогию с политикой США и стран НАТО, которые поставляют крупные партии оружия антагонистам — Египту и Израилю, Греции и Турции: зависимость этих стран от одного поставщика позволяет США и Западу сдерживать конфликты между своими клиентами, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.