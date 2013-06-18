Заседание по делу о незаконности реприватизации "Криворожстали" перенесли на 9 июля

Хозяйственный суд г. Киева перенес на 9 июля заседание по делу о незаконности реприватизации "Криворожстали", сообщили УНИАН в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Согласно сообщению, сегодняшнее заседание суда было перенесено в связи с неявкой на него представителей истца - консорциума “Инвестиционно-металлургический союз”.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд г. Киева возобновил производство по делу о незаконности реприватизации "Криворожстали" по иску промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз", который в 2004-2005 гг. находился под контролем бизнесменов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.

Напомним, в июне 2004 г. 93,02% государственных акций предприятия “Криворожсталь” были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму “Инвестиционно-металлургический союз” (ИМС), участниками которого выступили СКМ Рината Ахметова и "Интерпайп" Виктора Пинчука.

В августе 2005 года акции были возвращены в государственную собственность.

24 октября 2005 г. компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем конкурса по продаже 93,02% акций ОАО “Криворожсталь”. Реализационная цена – 24,2 млрд грн (стартовая цена – 10 млрд грн).

В 2005 г. консорциум "ИМС" обратился в суд с иском о признании незаконным приказа ФГИУ, отменившего результаты проведенного в 2004 г. приватизационного конкурса по продаже 93,02% акций "Криворожстали". Позднее судебное производство по данному иску было приостановлено.

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