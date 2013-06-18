Продажи авто в ЕС в мае достигли 20-летнего минимума

Варшава . Продажи новых автомобилей в странах Европейского союза в мае текущего года достигли самого низкого значения с мая 1993 года, когда в странах объединения было продано менее 1 млн машин.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

В прошлом месяце в 26 странах Евросоюза (без учета Мальты) продано 1,043 млн автомобилей, что на 5,9% процентов меньше, чем в мае прошлого года.

За первые пять месяцев текущего года европейцы зарегистрировали 5,07 млн новых машин, что на 6,8% меньше чем годом ранее.

Сначала года самое большое падения рынка зафиксировано во Франции и Италии (11,9 и 11,3%) на фоне почти 6 и 9 процентного минуса в Испании и Германии.

Великобритания за этот же период продемонстрировала рост на 9,3%.

В мае в годовом выражении падение составило от 2,6% в Испании до 10,4% во Франции на фоне 11% роста в Великобритании.

Как сообщал УНИАН, по данным, АСЕА в апреле продажи новых автомобилей в ЕС увеличились впервые с сентября 2011 года, продемонстрировав рост в годовом выражении на 1,7%.

В 1 квартале в Евросоюзе (без Мальты) продано почти 3 млн новых автомобилей, что на 10% меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

Справка УНИАН. По данным АСЕА, которая готовит свои рапорты на базе информации о вновь зарегистрированных автомобилях, в 2012 году продажи новых авто в 26 странах ЕС упали на более, чем 8% - до 12,05 млн штук.

Прошлогодние продажи на европейском рынке достигли своего 17-ти летнего минимума.