Обама предложит Путину уменьшить количество ядерных боеголовок на треть

Президент США Барак Обама в своей речи, которую он произнесет сегодня в Берлине, будет призывать Россию уменьшить количество ядерного арсенала на треть, что является значительно большим сокращением, чем предусмотрено Соглашением о сокращении стратегических вооружений (Strategic Arms Reduction Treaty) от 2010 года, сообщает The wall street journal.

Сокращение количества ядерных боеголовок на одну треть будет означать уменьшение их количества приблизительно на 1 тыс. - 1 тыс. 100 единиц с каждой стороны. В то же время как Вашингтон, так и Москва будут иметь достаточное количество боеголовок для того, чтобы сдержать текущего или любого другого потенциального врага, отмечает издание.

"Президент определил, что мы можем обеспечить безопасность США, наших союзников и партнеров, и поддерживать сильную и надежную систему стратегического сдерживания, даже сократив количество ядерных боеголовок на одну треть", - приводит американское издание слова специалиста по администрации Обамы.

Сторонники дальнейшего сокращения говорят, что число боеголовок в арсенале США даже после предлагаемого снижения будет более чем достаточным для того, чтобы сдержать не только Россию, но и Китай, который на сегодняшний день имеет 250 единиц ядерного оружия, отмечает The wall street journal.

По сделанным в 2013 году американской Ассоциацией контроля над вооружениями подсчетам, США в течение следующего десятилетия за счет сокращения своих ядерных боеголовок до 1 тыс. могли бы сэкономить 58 млрд дол., отмечает американская газета.