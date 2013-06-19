Северодонецкий «Азот» начал выпуск медицинского кислорода

Одно из крупнейших в Украине предприятие азотной химии «Северодонецкое объединение Азот», входящее в группу Ostchem, начало выпуск медицинского кислорода, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

“Получив соответствующую лицензию от Государственной службы Украины по лекарственным средствам, предприятие запустило новое производство и начало отгрузку первых партий готовой продукции медицинским учреждениям Луганской области”,- отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, новые производственные мощности позволяют предприятию выпускать 320 тыс. куб. м медицинского кислорода в год (в стандартных маркированных баллонах по 40 литров).

По информации пресс-службы, уже подписан договор на поставку медицинского кислорода с Управлением охраны здоровья г. Северодонецка.

Для запуска производства нового вида продукции предприятие построило отдельное помещения (цех) и установило газификационную установку.

«Это производство является более сложным и высокотехнологичным. Процедура допуска на этот рынок очень жесткая, поскольку речь идет о человеческом здоровье. Внедрённая на заводе технология устраняет возможность попадания каких-либо примесей в медицинский кислород», – цитирует пресс-служба председателя правления «Северодонецкого объединения Азот» Леонида Бугаева.

Справка УНИАН. «Северодонецкое объединение «Азот» было введено в эксплуатацию в 1951 году. На «Азоте» работает около 8,7 тыс. человек. Завод является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, калиевая и натриевая селитра), органические спирты и кислоты (уксусная кислота, метанол, формалин, спирт поливиниловый, смола карбамидоформальдегидная, товары бытовой химии, изделия из полимеров и полимерных пленок (полимерная продукция, мешки, пленка, бытовая химия), строительные товары (грунтовка, шпатлевка, краска).

ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» входит в холдинг OSTCHEM.

Ostchem – управляющая компания, которая координирует работу предприятий азотной химии Group DF.

Крупнейшим конечным акционером «Северодонецкого объединения «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.

***Медицинский кислород используется при подготовке специальных обогащенных дыхательных газовых смесей, которые применяются в медицине для лечения различных болезней, связанных с нарушением работы органов дыхания, различных патологий желудочно-кишечного тракта. Также, медицинский кислород используется при наркозе.