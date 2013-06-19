Промпроизводство в Польше снизилось в мае на 1,8%

Варшава. Объемы промышленного производства в Польше в мае текущего года снизилось к маю прошлого года на 1,8%, сообщает Государственное управление статистики Польши (GUS).

Согласно сообщению, падение промпроизводства к апрелю текущего года составило 0,7%, а за первые пять месяцев - 1%.

По данным GUS, в прошлом месяце наибольший спад зафиксирован в строительной отрасли, где объемы работ в годовом выражении упали почти на треть.

Негативный результат в мае продемонстрировали 18 из 34 анализируемых ведомством отраслей.

По данным GUS, производство кокса и нефтепродуктов упало на 11,7%, спад в машиностроении составил 11,1%, производство компьютерной и другой электронной и оптической техники снизилось на 9,8%, металла - на 8,3%, металлопродукции - на 4,3%.

Наибольшой рост зафиксирован в производстве мебели (6,7%), электрических изделий (5%), автомобилей, прицепов и продукции из резины и пластика (4,3%), а также из дерева (3,3%).

Агентство Bloomberg отмечает, что снижение производства в Польше в прошлом месяце почти совпало с ожиданиями опрошенных аналитиков, прогнозировавших спад на уровне 1,9%.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в мае текущего года в годовом выражении сократилось на 9,3%.