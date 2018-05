Китай наращивает инвестиции в текстильное производство Узбекистана

Китайские компании до конца 2015 года запустят в Узбекистане шесть проектов в текстильной отрасли общей стоимостью 56 миллионов долларов, сообщил РИА Новости представитель государственно-акционерной компании (ГАК) "Узбеклегпром".

В ходе прошедшего в Пекине бизнес-форума госкомпания подписала шесть документов о реализации текстильных проектов на территории специальной индустриальной зоны (СИЗ) "Джизак" с китайским Nan Yang Mulanhu, Henan Sine, Pinmian Co. Ltd и Hebey An Feng Da Group.

Общая проектная мощность планируемых предприятий составит 30 миллионов квадратных метров хлопчатобумажных тканей, 13 тысяч тонн трикотажного полотна и 15 миллионов штук швейных и трикотажных изделий в год. В соответствии с условиями создания производств, до 80% продукции будет отправляться на экспорт.

В марте этого года Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ о создании новой СИЗ "Джизак" на территории Джизакской области в центральной части страны. Новая зона будет действовать 30 лет с возможностью последующего продления срока функционирования. В течение этого времени на территории СИЗ вводится особый налоговый режим, будут действовать таможенные льготы.

В Узбекистане на сегодняшний день помимо СИЗ "Джизак" действуют еще две индустриальные зоны - свободная индустриально-экономическая зона "Навои", созданная в декабре 2008 года, и специальная индустриальная зона "Ангрен" в Ташкентской области, образованная в апреле 2012 года.