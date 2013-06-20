Fitch подтвердило рейтинг «Метинвеста»

Международное агентство Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг горно-металлургической группы компаний «Метинвест» на уровне «В» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

Одновременно Fitch подтвердил рейтинг евробондов холдинга с погашением в 2015 и 2018 году на уровне «В/«RR4» со стабильным прогнозом.

«Рейтинги объясняются лидирующими позициями Метинвеста, как производителя недорогой стали и железной руды в Украине. Fitch отмечает, что 2012 года был сложным годом для производителей стали в мире. Однако в условиях неустойчивого спроса и сильного ценового давление на сырье, компании удалось сохранить стабильное финансовое состояние. В среднесрочной перспективе, показали рейтинга «Метинвеста» останутся неизменными», - отмечается в пресс-релизе агентства.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch также подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) холдинга "Метинвест" по обязательствам в иностранной валюте на уровне "B", в национальной валюте "B+", по национальной шкале - на уровне "AA+(ukr)", прогноз “стабильный”.

Группа компаний «Метинвест» в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.

Основными акционерами группы компаний «Метинвест» являются финансово-промышленная группа “Систем Кэпитал менеджмент” (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.