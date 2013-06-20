Украина сократила выпуск стали на 2,4%

Производство стали в Украине за 5 месяцев 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократилось на 2,4% - до 13,968 млн тонн с 14,306 млн тонн, сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

В мае 2013 года по сравнению с маем 2012 года производство стали в Украине сократилось на 6,5% - до 2,772 млн тонн с 2,965 млн тонн.

По информации ассоциации, по итогам 5 месяцев 2013 г. крупнейшим мировым производителем стали с показателем 325,245 млн тонн (+8%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (+1,3%, 45,428 млн тонн), США (-7,1%, 36,169 млн тонн), Индия (+3%, 33,258 млн тонн), Россия (-3,2%, 29,046 млн тонн), Южная Корея (-5,2%, 27,602 млн тонн), Германия (-0,6%, 18,035 млн тонн), Турция (-4,1%, 14,379 млн тонн), Бразилия (-3,1%, 14,143 млн тонн) и Украина (-2,4%, 13,968 млн тонн).

В целом, за 5 месяцев 2013 года 63 страны произвели 658,002 млн тонн стали, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным World Steel Association, производство стали в Украине в 2012 году составило 32,911 млн тонн, что, несмотря на снижение на 6,9% к уровню 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.