Алчевский меткомбинат запустил первый энергоблок газогенерирующей электростанции

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии введения в эксплуатацию первого энергоблока газогенерирующей электростанции комбинированного цикла на Алчевском металлургическом комбинате.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Президента, реализация этого проекта является результатом модернизации предприятия, что будет способствовать уменьшению экологической нагрузки.

«Около 20% инвестиционных средств в этом проекте направлено на улучшение экологии», - сказал Янукович.

Глава государства также обратил внимание на энергоэффективность проекта, реализация которого позволит уменьшить потребление газа.

Янукович поздравил коллектив предприятия с открытием нового объекта.

В свою очередь генеральный директор меткомбината Тарас Шевченко отметил, что благодаря внедрению энергоэффективных проектов за последние годы на комбинате в восемь раз уменьшилось потребление природного газа и ежегодно значительно сокращается уровень вредных выбросов в атмосферу.

*** Строительство газогенерирующей электростанции комбинированного цикла в Алчевске сократит объем выбросов двуокиси углерода более чем на 2,6 млн тонн в год. Реализация проекта повлияет не только на экологическую ситуацию в регионе, но и позволит обеспечить растущие потребности в электроэнергии ПАО «Алчевский металлургический комбинат», основного промышленного предприятия города.

Строительство электростанции является частью программы модернизации на предприятии, в соответствии с которой ведется реконструкция доменного и сталеплавильного производств, что требует новых технических решений и подходов в энергетической сфере. Также осуществляется строительство второго энергетического блока комбинированного цикла, который планируется ввести в эксплуатацию 1 сентября этого года.

Электростанция будет утилизировать почти весь объем газов Алчевского металлургического комбината и обеспечит модернизированные производства дешевой электроэнергией. Два блока электростанции смогут производить около 2,5 млрд кВт/ч. электроэнергии в год.

***

Второй энергоблок газогенерирующей электростанции комбинированного цикла на Алчевском металлургическом комбинате будет сдан в эксплуатацию до конца этого года.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время выступления на заседании Совета регионов в Луганске, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Второй блок будет сдан до конца этого года, по-видимому, в сентябре-октябре», - сказал Янукович.

По его словам, сегодня был введен в эксплуатацию первый энергоблок мощностью 151,5 Мвт.

В то же время Президент сказал, что суммарная мощность двух энергоблоков будет составлять 303 Мвт. Таким образом, подчеркнул Янукович, благодаря введению в действие этих энергоблоков Алчевский меткомбинат сможет продавать электроэнергию на энергетический рынок.

Янукович сообщил участникам заседания, что на новых энергоблоках используются современные технологии. Это позволяет получать электроэнергию путем переработки газов металлургического производства. Технологии разработаны в Японии и не имеют аналогов на территории стран СНГ.