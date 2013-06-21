ЕС потребует от Украины особого режима импорта европейских авто

Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом потребует от Украины особого режима импорта автомобилей, предполагающего возможность введения высоких импортных пошлин, но лишь в случае проведения соответствующего расследования с последующим доказательством пагубного влияния импорта на развитие внутреннего рынка. Об этом говорится в проекте Соглашения, рабочий вариант которого опубликован на сайте Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции.

«Украина может использовать защитные меры в форме высокой ставки ввозной пошлины на легковые автомобили европейского производства, в случае, если будет доказан факт существенного вреда местной автомобильной промышленности от отсутствия такой пошлины, или факт угрожающего роста импорта при низкой ставке пошлины, или ее отсутствии», - говорится в проекте Соглашения.

При этом доказательством должны служить результаты расследования, проведенного заранее, по согласованию с ЕС и на условиях полной прозрачности.

«В ходе расследования должны быть учтены все факторы, кроме льготного импорта, которые могут быть угрозой для национальной промышленности. А используемая в расследовании статистика должна быть достоверной, адекватной и отвечать требованиям периодичности», - говорится в проекте Соглашения.

Вместе с тем, право проводить расследования и вводить защитные меры в отношении импорта автомобилей предоставляется Украине только на втором году с момента подписания Соглашения, действовать она будет в течение не более 15 лет.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Спецпошлины были введены сроком на 3 года.

Вместе с тем, заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко в июне заявил, что Украина готова пойти на обсуждение и пересмотр спецпошлин на импорт автомобилей, если это будет одним из условий подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.