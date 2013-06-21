Херсонский судостроительный завод спустил на воду третий танкер компаний SVL

На Херсонском судостроительном заводе сегодня, 21 июня, состоялся торжественный спуск на воду танкера проекта RST27 «СВЛ ЮНИТИ» - третьего судна из серии танкеров, которые предприятие строит по заказу группы компаний SVL (Мальта).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия данное судно предназначено для морской и смешанной («река-море») транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, обеспечивает одновременную перевозку двух сортов груза.

Общая стоимость контракта составляет более 50 млн. долл.

Как сказал во время церемонии генеральный директор ХСЗ Олег Федак, "Херсонский судостроительный завод является единственным предприятием в Украине, строящим сегодня полнокомплектные суда проекта RST 27, которые сейчас очень востребованы. Досрочное выполнение данного контракта позволяет нам рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с компанией SVL и появление новых заказчиков».

Совладелец компании SVL Артемий Осипьян отметил высокое качество строительства всех трёх судов. Он подчеркнул, что первое судно успешно прошло ходовые испытания и уже приступило к работе. Второе – готовится к такому же экзамену, который состоится в ближайшее время. Осипьян выразил благодарность коллективу завода за высокий профессионализм, проявленный при строительстве всех судов серии.

Справка УНИАН. Контракт на строительство трех полнокомплектных танкеров «река-море» был подписан между ХСЗ и мальтийской компанией SVL в 2011 году. Головное судно проекта RST27 «СВЛ ЛИБЕРТИ» было передано заказчику 22 марта текущего года. Степень готовности второго судна серии на начало июня т.г. составляла 96,2%. В конце июня танкер приступит к ходовым испытаниям.

Полностью выполнение контракта предполагается завершить в 2013 году.

Проект разработан Морским инженерным бюро (МИБ, г. Одесса). Габаритная длина судна - 140,85 м, ширина - 16,86 м, высота борта - 6 м. Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море - 6980 тонн при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м - 5378 тонн, скорость в эксплуатации - 10 узлов.

При проектировании танкера учтены специальные требования нефтяных компаний, а также соблюдены дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства "ЭКО Проект" (ECO-S). Танкеры удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути. Суда полностью соответствуют новым международным требованиям, обеспечивают перевозки груза с поддержанием температуры 60 °С.

Херсонский судостроительный завод входит в состав судостроительного направления компании Смарт-Холдинг - Smart Maritime Group.

Завод основан в 1951 году. За последние 7 лет на предприятии были построены и переданы заказчикам 38 судов, в числе которых суда снабжения буровых платформ – якореукладчики и рефрижераторные суда, речные танкера, железнодорожные паромы, полнокомплектные сухогрузные суда типа «Челси» и др. В строительстве находятся 2 судна, на модернизации – 3, в ремонте -16 судов.