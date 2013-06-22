Минобороны приостановило разработку ракетных комплексов «Сапсан»

Министерство обороны Украины приостановило разработку ракетных комплексов «Сапсан» прекратив финансирование. Об этом сообщает Zn.ua, ссылаясь на директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака.

«Проект по разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Сапсан", несмотря на наличие всех утвержденных программ и нормативно-правовых документов для создания ракеты, находится в глубоком стопоре. Министерство обороны Украины его не финансирует проект», - сказано в сообщении.

При этом Бадрак подчеркнул, что ОТРК "Сапсан" является одним из трех главных приоритетов перевооружения украинской армии (наряду с Ан-70 и корветом).

Так, на парижском авиасалоне Le Bourget-13 глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Юрий Алексеев уверял журналистов, что технически и технологически предприятия отрасли вместе со смежниками готовы создать такую ракету.

Проект, содержащий, по словам главы ГКАУ, 99% украинских комплектующих и касающийся 47 предприятий, может стать основой формирования национального неядерного щита сдерживания.

Алексеев заверил и в том, что, хотя тестовые испытания топлива для оперативно-тактических ракет еще не проводились, задача технологически решена. Но тем не менее при всех этих формальных подвижках к 2013 г. нет даже техпроекта.

При этом глава ГКАУ заметил, что финансирование проекта составляет около 10% от планируемого, а специалисты ГКБ "Южное" на условиях анонимности отметили, что военное ведомство проект не финансирует и заблокировало его на уровне исполнителей.

В издании отмечают, что генконструктор — гендиректор ГКБ "Южное" Александр Дегтярев подчеркнул, что в настоящее время ракета создается в интересах иностранного заказчика. А за счет завершения опытно-конструкторских работ по проекту "Гром" (так называется экспортная версия) продвинется и "Сапсан". Для иностранных государств предусмотрена дальность до 280 км, украинская же версия будет иметь задел модернизации до 500 км.

"Полагаю, "Гром" появится раньше "Сапсана", но обе ракеты должны быть по характеристикам "никак не хуже российского "Искандера",- цитирует издание слова Дегтярева.

Как сообщал УНИАН, Минобороны планирует перевооружить ВСУ украинским ракетным комплексом “Сапсан” не раньше 2025 года Как отмечали в Минобороны, над созданием комплекса “Сапсан” работает кооперация из более чем 30 госпредприятий отечественного ОПК. В 2009 году завершен этап эскизного проектирования. Сейчас занимаются разработкой технического проекта. По предварительной оценке, в целом на создание “Сапсана” необходимо около 3,7 млрд. грн.

Завершение работ по разработке комплекса предусмотрено программой на 2016 год. В 2017 году планируется начать закупку, а до конца 2025 года – завершить процесс перевооружения Вооруженных сил Украины.