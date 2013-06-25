Каськив создает экспертную группу для нацпроекта “Индустриальные парки”

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) создает экспертную группу для Национального проекта “Индустриальные парки”.

Об этом сказал председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

“В рамках Национального проекта “Индустриальные парки” мы создаем экспертную группу по отбору наиболее перспективных площадок для строительства 10 индустриальных парков. В экспертную группу, в частности, войдут преимущественно участники рынка, а не государственных структур, – представители международных бизнес-ассоциаций, консалтинговых компаний, международные и украинские эксперты”, - сообщил Каськив.

Он отметил, что не стоит путать реализацию Национального проекта “Индустриальные парки” с процедурой администрирования Закона Украины “Об индустриальных парках”, поскольку согласно постановлению правительства решения о предоставлении статусу индустриального парка находится в компетенции других центральных органов исполнительной власти.