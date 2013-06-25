«Донецксталь» хочет привлечь предэкспортное финансирование на 500 млн долл.

Крупный украинский производитель металлопродукции «Донецксталь - металлургический завод» намерен привлечь предэкспортное финансирование у крупных банков в размере 500 млн долл.

Об этом говорится в сообщении компании от 19 июня, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«О совершении (одобрении) крупной сделки, по которой имеется заинтересованность: кредитного договора (ссуды) на предэкспортное финансирование на сумму до 500 млн долл.», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, вопрос о привлечении предэкспортного финансирования вынесен наблюдательным советом компании на запланированное 31 июля общее собрание акционеров.

«Мандатными руководящими организаторами по кредитному договору (ссуде) на предэкспортное финансирование на сумму до 500 млн долл. выступают "ИНГ Банк" (ING Bank NV, Нидерланды), ПАО "ИНГ Банк Украина", АО "УниКредит Банк" (UniCredit Bank AG, Германия), ПАО "Укрсоцбанк" и компания "ВТБ Капитал" (VTB Capital plc, Великобритания).

Как сообщал УНИАН, в начале года завод намеревался выпустить еврооблигации сроком обращения до 5 лет на общую сумму до 500 млн долл., что, по сообщению некоторых СМИ, было сделано.

В 1-м квартале 2013 года завод по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократил чистую прибыль на 96,9% по сравнению с январем-мартом 2012 года - до 7,313 млн грн с 232,686 млн грн.

В 2012 году завод сократил чистую прибыль на 62,7% - до 442 млн грн.

Предприятие в 2013 году намерено увеличить производство жидкой стали в 4,8 раза - до 433 тыс. тонн, жидкого чугуна - на 9% - до 1,428 млн тонн, стального листа - на 49,5% - до 120 тыс. тонн, а сортовой стали - в 4,8 раза - до 358 тыс. тонн.

При этом предприятие в текущем году планирует увеличить инвестиции в модернизацию комбината в 2,3 раза – до 440 млн грн.

Справка УНИАН. «Донецксталь - металлургический завод» вместе с десятком других структур входит в группу «Донецксталь». Помимо металлопродукции, группа производит кокс, железорудный концентрат и агломерат. Завод контролируется структурами бизнесмена Виктора Нусенкиса.

Производство на предприятии чугуна в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 5% - до 1,273 млн тонн, производство листа упало в 4,1 раза - до 80,3 тыс. тонн, а сортовой стали - сократилось на 24,6%, до 74,1 тыс. тонн.

Производство заводом жидкого чугуна в 2012 году составило 1,310 млн тонн, а жидкой стали – 90,1 тыс. тонн.