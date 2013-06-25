России нужно стимулировать несырьевой экспорт - Минэкономразвития РФ

России необходимо максимально стимулировать несырьевой экспорт чтобы занимать достойное место в меняющейся структуре глобальной экономики, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев на встрече с сотрудниками министерства, сообщает Прайм.

Улюкаев в понедельник сменил Андрея Белоусова в должности министра, Белоусов в свою очередь был назначен помощником президента.

"В ближайшие годы мы столкнемся с принципиальным изменением баланса глобальной торговли", - считает Улюкаев. Он пояснил, что США в скором времени могут превратиться из импортера в экспортера топлива, добившись если не положительного, то нулевого торгового баланса.

"Это значит, что эмиссия мировой ликвидности будет совсем другая", - сказал Улюкаев. Кроме того, по его словам, меняются темпы роста экономик Китая и Индии. "Это означает, что глобальный спрос, скорее всего, будет невысоким, мировая торговля вряд ли будет развиваться темпами, существенно выше, чем темпы роста мирового ВВП", - добавил министр.

Кроме того, продолжил он, скорее всего, будет наблюдаться некоторая локальная деглобализация, то есть страны будут возвращать производства, которые прежде переводили в развивающиеся страны, на свою территорию. "Это совсем меняет и осложняет условия глобальной конкуренции. Жизнь не будет проще. В этой ситуации мне кажется, что диверсификация нашей экономики через стимулирование несырьевого экспорта – это неизбежно", - считает глава МЭР.