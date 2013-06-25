Россия тормозит начало производства самолета Ан-70

Москва. Россия отказывается принимать техническую документацию, необходимую для начала производства военно-транспортного самолета Ан-70.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе проходящей в Москве международной научной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы» сказал президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

«Мы вели дела, и все шло нормально, но с октября прошлого года российская сторона перестала принимать документацию, хотя был Казанский завод определен для производства этого самолета. Документация не принимается до сих пор, хотя подписано решение о серийном производстве», - сказал Кива.

Он считает, что это вызвано «чиновничьими интригами» и Россия теряет больше.

По его словам, такие самолеты есть в Европе, США и Китае, а в России аналога нет.

«Ан-70 превосходит все иностранные аналоги», - подчеркнул Кива.

Генеральный конструктор напомнил, что месяц назад была встреча вице-премьеров Юрия Бойко и Дмитрия Рогозина, где было достигнута договоренность продолжать работу, но вопрос о приеме документации не сдвинулся с места.

«Вопрос начала серийного производства заторможен», - сказал он.

Он подчеркнул, что в РФ отдается предпочтение модернизированному самолету Ан-70, однако этот самолет не может из-за своего сечения фюзеляжа перевозить все виды техники.

«Есть 21 наименования обязательной техники, которая должна перевозиться самолетом. Ил-76 – может перевозить только 9 видов техники, то есть 45%», - сказал Кива. Он также подчеркнул преимущество - кроме того, что Ан-70 может перевозить все виды техники, он готов садиться на грунтовые площадки и подвозить военную технику непосредственно к месту боя.

Кива отметил, что история реализации Ан-70 - печальная и ходит по кругу в зависимости от политической конъюнктуры.

Он напомнил, что в начале 90-х было подписано соглашение о реализации этого проекта еще премьерами Виктором Черномырдиным и Леонидом Кучмой. Позже в 2006 году по инициативе главкома ВВС России российская сторона вышла из проекта и вернулась к его реализации в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, Украина совместно с Россией реализует несколько проектов по производству самолетов линейки «Ан». В частности, Ан-148/Ан-158, Ан-140, также идут работы по началу серийного производства самолетов Ан-70 и Ан-124.

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