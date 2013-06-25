В Ривне начал работу мусороперерабатывающий завод

Вблизи Ривного начал работу первый в Западном регионе Украины мусороперерабатывающий завод, продукция которого должна заменить природный газ при промышленном производстве цемента на предприятии «Волынь-Цемент».

Как передает корреспондент УНИАН, во вторник на церемонии открытия городской председатель Ривного Владимир Хомко отметил, что предприятие построено на принципах публично-частного партнерства за инвестиционные средства. Город, по его словам, не потратил в этом плане ни одной копейки.

Автором проекта является компания «УкрЭко-Индастри». Совокупный размер инвестиций превышает 70 млн грн. Мощность предприятия рассчитана на 120 тысяч тонн бытовых отходов ежегодно. Планируется, что новый мусороперерабатывающий завод будет перерабатывать отходы не только из Ривне, но и из соседних областей, и обеспечит Здолбуновский цементный комбинат «Волынь-Цемент» альтернативным газовому топливом в виде сортированных бытовых отходов. На предприятии будут работать около 50 человек.

Министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков в комментарии корреспонденту УНИАН отметил, что инициатива ривнян – лишь начало, на основе этого завода будут определены перспективы сооружения подобных предприятий в Украине. Министр отметил, что планирует встретиться с инвесторами, чтобы распространить опыт Ривненщины на другие регионы Украины.

По его словам, подход при этом будет индивидуальный – где-то будут сооружать завод мусоросжигательный, а в другом регионе – мусороперерабатывающий. Но для этого необходима стабильность и согласованная работа всех ветвей власти, отметил министр. «Если мы сейчас не начнем строить такие заводы, то наша страна может оказаться засыпанной мусором», - отметил он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, открытие мусороперерабатывающего комплекса стало вторым этапом инновационного энергосберегающего проекта, на реализацию которого иностранные инвесторы до 2015 года планируют направить более 300 млн евро. В целом, благодаря внедрению первого этапа, предприятие уже уменьшило потребление газа в 14 раз. Так, 93% импортного энергоресурса при производстве цемента здесь заменили углем.

Согласно сообщению пресс-службы, в рамках второго этапа в энергоресурс будут переводиться твердые бытовые отходы. Запущенный в работу мусороперерабатывающий комплекс сортирует мусор, измельчает и превращает в новый вид альтернативного топлива (так называемый «флафф»). Экологически чистые «флаффы» сжигают в оборотных печах ПАО «Волынь-Цемент». Стоимость тепловой энергии от мусорных брикетов вдвое меньше, чем при использовании угля. Поэтому альтернативным топливом из бытовых отходов планируют заменить 40% энергоресурса. Следовательно, предприятие сможет ежегодно экономить ориентировочно 1 миллион евро. Благодаря этому планируют на 15% снизить себестоимость продукции.

По мнению председателя облгосадминистрации Василия Берташа, внедрение этого энергосберегающего проекта сделает местную продукцию более востребованной на иностранных и отечественных рынках.

Справка УНИАН. ПАО «Волынь-Цемент» (Здолбунов, Ривненская обл.) входит в группу Dyckerhoff - одного из ведущих производителей цемента и бетонных смесей, представленную в Украине с 2000 года.

«Волынь-Цемент» в 2011 году получил чистую прибыль в размере 18,5 млн грн по сравнению с чистым убытком в 35,3 млн грн в 2010 году.

Компания управляет еще двумя цементными заводами в Украине - «Югцемент» (Ольшанское, Николаевская обл.) и «Киевцемент» (г. Киев). Компания выпускает цемент и товарный бетон.

Dyckerhoff AG - промышленная группа с главным офисом в г. Висбадене (Германия), объединяет компании по производству цемента, бетонов, бетонных изделий, строительных смесей, облицовочных и кровельных материалов. Основой для выпуска продукции является цемент, который производится на собственных заводах в Германии, Нидерландах, США, Люксембурге, Чехии, Польше, России и Украине.