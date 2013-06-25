Россия использует политику двойных стандартов – почетный президент «Мотор Сичи»

Москва. Россия использует политику двойных стандартов в вопросе высокотехнологического сотрудничества с Украиной, принимая решения в пользу кооперации с западными странами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе международной научной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы» в Москве сказал народный депутат Украины, почетный президент компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

«Мы получаем техзадания и делаем двигатель для совместного украинско-российского вертолета Ка-226. Мы и российские соразработчики потратили деньги – 18 млн долларов в течение четырех лет. А нам заявляют в Минпромторге РФ, что Украина хочет идти в НАТО – мы не берем ваш двигатель. Какой же они взяли двигатель? Французский, прям из НАТО», - сказал Богуслаев.

Он отметил, что позже «Мотор Сич» разработал новый двигатель для вертолета «Ансат», который был собран в Казани. «Нам снова говорят: нет, мол Украина допустила на свою территорию учения НАТО. Какой они взяли на этот раз вертолет? Американский», - сказал он.

По словам Богуслаева, позже «Мотор Сич» совместно с Климовским заводом создали двигатель для вертолета Ка-62. «Нам говорят, что с Украиной лучше не дружить, они не дают нам Черноморский флот, и взяли французский», - рассказал он.

«Это не политика двойных стандартов?», - возмутился Богуслаев и добавил, что такие решения принимаются на уровне Минпромторга России.

По его словам, в результате в России появилась «новая технология – импортозамещения».

«Мы создали с московским заводом «Салют» двигатель по схеме 50 на 50, приходит чиновник и говорит директору: может ли он делать украинскую часть самостоятельно. Тот отвечает, что может, но для этого нужно 7 млрд рублей. Ему эти средства дают. При такой политике импортозамещения к вам придут инвесторы?», - сказал Богуслаев и добавил, что «Мотор Сич» ежегодно покупает высокотехнологической продукции в РФ на 300 млн долларов.

По его мнению, если принимается решение об отказе от сотрудничества с Украиной, нужно «купить лицензию, технологию и после этого делать самостоятельно».

«Мы продаем лицензию, поможем выстроить технологию, но такая политика импортозамещения напоминает политику Китая, где все сдирают, копируют, покупают три экземпляра, чтобы разобрать и сделать свое», - подчеркнул Богуслаев.

«Нужно говорить честно и создавать совместный продукт. Только экономика подружит правительства, только экономика даст нам рабочие места, только экономика через людей укажет нам, куда идти и куда вступать», - считает Богуслаев.

Он подчеркнул, что Украина и Россия при вступлении в ВТО не учли действующие технические стандарты в области авиации и не отстояли признание внутренних законов о техническом регулировании.

По его словам, правительства двух стран должны добиться, чтобы в рамках ВТО признавались стандарты.

«Европейский Союз подписал соглашение с девятью государствами о признании техстандартов. У нас такого соглашения нет, и у нас проблемы», - заявил Богуслаев.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.