"Индустриальный союз Донбасса" задолжал иностранным банкам 2,5 млрд долл.

Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Донецк) имеет кредитную задолженность в размере 2,5 млрд долл. . Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель совета директоров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута.

"У корпорации большие кредиты. Если говорить о консолидированной задолженности, в том числе с учетом наших венгерских и польских предприятий - она составляет около 2,5 млрд долл. Это только перед западными банками", - сказал он, отметив, что корпорация планирует реструктуризировать свою кредитную задолженность.

Вместе с тем, по словам Таруты, кредитная задолженность ИСД перед украинскими банками составляет около 100 млн долл.

Он также отметил, что одной из основных причин, по которой ИСД вынуждена вести переговоры о реструктуризации кредитной задолженности, является задолженность государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС).

"У нас есть большая проблема накопившегося в прошлом периоде НДС. Это большая цифра, которая превышает 0,5 млрд долларов. Мы ищем возможность погашения накопившейся задолженности вместе с Министерствами финансов, доходов и экономики ", - подчеркнул Тарута.

Как сообщал УНИАН, "Индустриальный Союз Донбасса" инвестировал в энергосберегающий проект Алчевского меткомбината 675 млн долл.

Алчевский металлургический комбинат, который входит в состав корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД), 20 июня запустил в промышленную эксплуатацию газотурбинную электростанцию комбинированного цикла (ГТЭС) мощностью 303 МВт.

Справка УНИАН. Крупнейшими акционерами «Индустриального союза Донбасса» с начала 2010 года являются консорциум инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром Катуниным (50% плюс две акции) и украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.