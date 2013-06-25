Тарута: продление квот на импорт угля приведет к закрытию предприятий

Продление действия постановления правительства о квотировании импорта высококачественного угля и кокса в Украину может уже в следующем году привести к существенным экономическим потерям металлургической отрасли, которая является базовой для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве заявил председатель Совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей Тарута.

«Если будет работать это постановление Кабмина в следующем году, то часть потребителей должны будут просто остановиться. То ли это будут металлурги, то ли цементники, но мы рассматриваем такую вероятность», - сказал он, отметив, что это приведет к серьезным последствиям.

По словам Таруты, предприятиям отрасли будет целесообразнее остановиться, чем нести убытки.

Он также отметил, что объемы импорта угля, указанные в постановлении, недостаточны для функционирования отрасли.

«Реально существует дефицит 3-4 млн тонн угля, который должен быть покрыт тем, что кто-то должен остановиться. Другого варианта не существует», - сказал Тарута, отметив, что только 13 млн тонн кокса потребляют предприятия, работающие на пылеугольном вдувании.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины (постановление №225 от 13 марта 2013 года) ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на текущий год.

Согласно документу, также Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, угля роторного.

Правительство Украины в ближайшее время намерено отменить решение о запрете импорта кокса и ввести квоты на импорт этой продукции.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

Один из основных производителей коксующегося угля в Украине – группа "Метинвест", подконтрольная группе бизнесмена Рината Ахметова - СКМ (71,25%) и «Смарт-холдингу» (23,75%) Вадима Новинского.

В Украине добыча коксующегося угля в 2012 году увеличилась на 3% по сравнению с 2011 годом - до 11,623 млн тонн.