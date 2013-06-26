Минобороны отказалось от разработки ракетных комплексов "Сапсан"

Министерство обороны Украины заморозило программу по разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» в связи с неэффективным использованием бюджетных средств предприятием, которое занималось разработкой комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр бороны Украины Павел Лебедев.

«Мы отказались от программы «Сапсан» по той причине, что за несколько лет предприятие потратило 200 с лишним миллионов гривень и не выдало не то что опытного образца, за 5 лет оно даже не выдало документации», - сказал Лебедев.

По его словам, за это время другое предприятие военно-промышленного комплекса разработало альтернативный ракетный комплект, даже по некоторым характеристикам лучше, чем «Сапсан». При этом Лебедев отметил, что это предприятие готово в ближайшие два года предоставить опытный образец комплекса.