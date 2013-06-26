«Метинвест» инвестировал в очистку гидротехнических сооружений Макеевского метзавода 2,2 млн грн

Горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» инвестировала в очистку отстойников оборотного цикла водоснабжения стана «150» Макеевского металлургического завода - филиала Енакиевского метзавода — 2,2 млн грн, сообщили в компании.

«Восстановление гидротехнических сооружений позволит предприятию максимально использовать систему водоснабжения стана, а также утилизировать отходы прокатного производства с их последующей переработкой. Затраты на очистку составили 2,2 млн грн», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, полная очистка гидротехнических сооружений стана «150» была произведена впервые за 15 лет. Осветлитель и брызгальные бассейны оборотного цикла были практически полностью заполнены мелкодисперсной окалиной. Это становилось помехой для нормального функционирования системы оборотного водоснабжения стана.

В пресс-службе со ссылкой на директора Макеевского металлургического завода Александра Чудновца подчеркнули, что прокатные клети станов требуют постоянного и бесперебойного охлаждения очищенной водой соответствующей температуры.

«Большое количество окалины мешало поступать к стану воде надлежащей температуры и могло вызвать аварийные остановки оборудования. Теперь же, благодаря очистке отстойников, мы обеспечим бесперебойную работу наших прокатчиков в любое время года», - цитирует пресс-служба Чудновца.

При этом в пресс-службе сообщили, что в ходе очистных работ из отстойников было извлечено около 40 тыс. тонн замасленной окалины. Весь объем окалины направляется на переработку для дальнейшего использования в виде вторичного сырья в металлургическом производстве. Таким образом, очистка отстойников позволила предприятию повысить эффективность прокатных станов, а также максимально использовать отходы производства и уменьшить их размещение в окружающей среде.

Следующий этап реконструкции гидротехнических сооружений стана «150» - восстановление верхней части бетонной ванны. Кроме этого, планируется очистить приемные камеры насосных агрегатов, которые находятся в резерве.

Справка УНИАН. ЧАО «Макеевский металлургический завод» является филиалом Енакиевского метзавода и входит в группу “Метинвест”. Макеевский метзавод в 2012 году сократил чистый убыток на 77% - до 101,2 млн грн.

ПАО «Енакиевский металлургический завод» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки.

Енакиевский метзавод в 2012 году нарастил производство проката на 4,3% относительно 2011 года - до 2,67 млн тонн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).