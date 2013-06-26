Эксперт: квотирование импорта угля и кокса "абсолютно недопустимо"

Квотирование импорта, независимо от результата распределения квот, является абсолютно недопустимым инструментом ограничения свободы ведения внешнеэкономической деятельности для металлургических и коксохимических предприятий Украины.

Об этом УНИАН сообщил директор правового департамента "Индустриальный Союз Донбасса" Сергей Ткаченко.

"Прежде всего, внешнеэкономическая политика должна быть законной и соответствовать тем требованиям законов, которые само государство и установило. А на примере Постановления Кабинета министров от 13 марта 2013 года (Постановление о введении квотирования импорта угля и кокса) все увидели как раз прямо противоположное – само государство, реализуя внешнеэкономическую политику, нарушило множество законов Украины и международно-правовых актов. Это является недопустимым", - сказал он.

По мнению эксперта, имплементация данного постановления может иметь серьёзные негативные экономические последствия для металлургической отрасли Украины, а также негативные последствия для репутации Украины как государства на международной арене.

Напомним, 10 июня 2013 года по решению Киевского Окружного административного суда Постановление Кабинета министров о введении квотирования было признано незаконным. Кабмин имеет право подать апелляцию.

Ткаченко считает, что "достойным выходом из сложившейся ситуации был бы отказ правительства от подачи апелляционной жалобы, которая в принципе не может содержать сильных юридических аргументов, и будет выступать лишь инструментом для затягивания окончательного решения вопроса. Правительство должно реально оценить, прежде всего, юридическую составляющую сложившейся ситуации и не бояться признавать своих ошибок. Отказ от дальнейшего затягивания судебного процесса путем подачи апелляции был бы реальным шагом навстречу предприятиям горно-металлургического комплекса".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 13 марта 2013 года ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на текущий год.

Одновременно Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, угля роторного.

Как заявил председатель совета директоров "ИСД" Сергей Тарута, продление действия постановления правительства о квотировании импорта высококачественного угля и кокса в Украину может уже в следующем году привести к существенным экономическим потерям металлургической отрасли, которая является базовой для Украины.

По словам Таруты, предприятиям отрасли будет целесообразнее остановиться, чем нести убытки.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

В Украине добыча коксующегося угля в 2012 году увеличилась на 3% по сравнению с 2011 годом - до 11,623 млн тонн.