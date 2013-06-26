Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает важность модернизации разных отраслей экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи с кандидатами на должности глав районных государственных администраций Янукович сказал: «Хозяйство, которым мы управляем в нашем государстве, имеет огромную перспективу развития. Мы видим эту перспективу. Мы планируем шаг за шагом развитие нашей страны в определенной последовательности. Приоритет - это человек, его жизнь ежедневная, создание условий для людей».

«Для того, чтобы мы имели возможность догонять развитые страны, наша экономика должна расти быстрее в разы, чем высокоразвитые страны», - подчеркнул глава государства.

По его убеждению, этого можно достичь за счет модернизации разных отраслей экономики. «Это значит, что мы должны из года в год увеличивать глубину переработки наших сырьевых ресурсов, из года в год мы должны на каждом технологическом цикле улучшать показатели переработки, снижать себестоимость, улучшать качество продукции и, безусловно, объемы», - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Президент Украины Виктор Янукович во вступительном слове к ежегодному посланию к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины подчеркнул, что в условиях глобального кризиса Украине необходимо активизировать поиск внутренних резервов, ускорить модернизацию производства, повысить его конкурентоспособность.

По данным Госстата, промышленное производство в Украине в мае сократилось по отношению к апрелю 2013 года на 5,6%, а по отношению к маю 2012 года - на 9,3%.