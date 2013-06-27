В Кременчуге - пикеты в связи со строительством Белановского ГОКа

В Кременчуге (Полтавская обл.) сторонники и противники строительства Белановского горно-обогатительного комбината пикетируют сессию Кременчугского райсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, сторонники строительства держат в руках транспаранты «Даешь работу!», «Обеспечим первое рабочее место» и др.

Противники строительства держат транспаранты «Нет БГОКу», «Не дадим уничтожить экологию», «Жеваго — убирайся с наших земель» и др.

Один из противников строительства ГОКа, народный депутат Сергей Каплин («УДАР») рассказал УНИАН, что сегодня на сессии Кременчугского райсовета планируется утвердить так называемый План развития района, в котором предусмотрено начало разработки Белановского карьера.

«После утверждения Плана начнется разработка карьера, а Кременчуг окажется в эпицентре экологической угрозы, которую ученые уже сравнивают со взрывом на ЧАЭС: начнется уничтожение сел, у людей будут отбирать землю и дома. Строительство приведет к остановке НПЗ, а дальше - всей экономики города», - сказал Каплин.

Он также сообщил, что согласно опросам, 97% кременчужан и жителей соседних районов выступают против строительства БГОКа.

«Уже завтра подписи, которые мы собрали против строительства вместе с письмами протеста лягут на стол Президенту, всем послам, нардепам, а также иностранным инвесторам разработки карьера. Мы направим копию подписей каждому участнику всех мировых бирж и финансовых организаций, на которых котируются акции предприятий миллиардера Жеваго”, - сказал Каплин.

Сейчас колонны сторонников и противников строительства разделяют сотрудники милиции. Они также перекрыли вход в здание райсовета и пропускают только депутатов. Всего участие в акции принимают около 500 человек.

Напомним, против строительства Белановского ГОКа выступает и предприятие «Укртатнафта». По данным их представителей, в результате строительства Белановского ГОКа у «Укртатнафты» возникнут свои проблемы – проектировщики предупреждают, что из-за взрывных работ на ГОКе может быть поврежден и не сможет функционировать пруд-отстойник «Укртатнафты», а в этом случае работа предприятия будет либо осложнена, либо полностью парализована.

13 февраля депутаты райсовета также планировали рассмотрение данного вопроса, однако услышав мнение населения, единогласно проголосовали за снятие вопроса с рассмотрения и отправили на доработку.

В марте было принято решение создать рабочую группу, в которую вошли депутаты райсовета, народные депутаты Украины и представитель сел, чтобы изучить вопрос экологических и геологических рисков, связанных со строительством Белановского ГОКа.

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